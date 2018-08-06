آبي : اليابان لن تنضم لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تنضم لمعاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة النووية.

ونقل موقع "إن إتش كيه" الإخباري الياباني عن آبي قوله - خلال مؤتمر صحفي عقب حضوره مراسم السلام التذكارية في هيروشيما بمناسبة الذكرى السنوية لقصف الولايات المتحدة للمدينة عام 1945 - إن اليابان تدعم هدف تقويض الأسلحة النووية ولكنها لن تنضم للمعاهدة لأن نهجها مختلف عن وجهة نظر الحكومة اليابانية.

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن بلاده مصرة على قيادة جهود المجتمع الدولي من خلال العمل كجسر بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية والدول التي لا تمتلكها.

وأكد آبي أن اليابان ستعمل على تعزيز التوجه العالمي نحو نزع الأسلحة النووية من أجل المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2020.