قطر: بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة بين السعودية وكندا «لا يعبر عنا»

أعلنت وزارة الخارجية القطرية رفضها تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، بشأن الأزمة بين المملكة العربية السعودية ودولة كندا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن «الخارجية القطرية تعبر عن استغراب دولة قطر مما صدر من تصريحات للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني حول الأزمة الدبلوماسية الحالية بين السعودية وكندا»، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تعبّر عن رأي دولة قطر.

وأضاف البيان: «أن ما يجمع بين دولة قطر وكندا هي علاقات وطيدة تمتدّ لعقود»، مشددا على ضرورة حماية حقّ الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها لا سيّما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان و حرية التعبير.

وأعلنت السعودية أمس استدعاء السفير الكندي، واعتباره شخصا غير مرغوب فيه بالبلاد مع إمهاله 24 ساعة للرحيل، وذلك بعدما أصدرت السفارة الكندية في المملكة بيانا بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، الذين تم إيقافهم في المملكة.