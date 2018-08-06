«الصحة»: ارتفاع عدد مصابي «حادث الدقي» إلى 13 مواطنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين إلى 13 مصابا في حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» مع أخرى ملاكي، ما أدى لاشتغال السيارة «الميكروباص» والملاكي بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قبل مطلع كوبري أكتوبر، الدقي، محافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سياراة إسعاف مجهزة نقلت 7 من المصابين إلى مستشفى العجوزة، فيما تم نقل 4 حالات إلى قصر العيني، وحالتان إلى مستشفى السلام بالمهندسين.

وأكد «مجاهد»، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وحروق من بسيطة إلى متوسطة.