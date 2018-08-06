محافظ الإسكندرية يتابع حالة مصابي حادث تصادم 15 سيارة بالطريق الصحراوي

تابع محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، الاثنين، حالات مصابي حادث تصادم 15 سيارة بالطريق الصحراوي، أمام قشوع، بعد قرية هاني اتجاه الإسكندرية بنطاق حي العامرية أول.

وأشار المحافظ، في بيان له، اليوم، إلى أن حادث التصادم وقع بسبب انقلاب سيارة محملة بالرمال، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 5 أشخاص، وأكد أنه تم التعامل فورا مع الحادث بواسطة الجهات المعنية، ورفع آثار الحادث وتيسير الطريق والحركة المرورية ولم توجد أي إعاقة مرورية بالطريق.

وأوضح أنه فور وقوع الحادث كلف في الحال جميع الجهات المعنية من فريق الأزمات والكوارث بالمحافظة والدفاع المدني، والإسعاف، وحي العامرية أول والإدارة العامة للمرور والمتابعة الميدانية بالتوجه إلى مكان الحادث والتعامل مع كافة تداعيات.

وكلف المحافظ، بمتابعة استقرار الحالة الصحية للمصابين، وتلقيهم العناية اللازمة بالمستشفى، مشددا على تواجد الفريق الطبي متكامل من العظام والجراحة العامة والأوعية الدموية والمخ والأعصاب لمتابعة حالاتهم الصحية لحين امتثالهم إلى الشفاء.