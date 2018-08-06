قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسقيين، إن النقابة تحركت من خلال لجنة الشؤون القانونية للتواصل مع الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان محمد رمضان، لترتيب الأوضاع القانونية للأخير، إذا أراد الغناء بعيدًا عن الدراما والأفلام، متابعًا: «سمعت إنه عايز يعمل حفلات، ولازم ده يكون من خلال النقابة، وأعتقد إنه هيتعاون لأن مفيش حد عايز يبقى ضد القانون».



وناشد «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الاثنين، الفنان محمد رمضان بأن يكون قدوة للشباب للأحسن أمام الشباب الذين يقلدونه، متابعًا: «أتمنى إنه يراعي ربنا في الشباب، لأنه في يوم من الأيام كلنا هنتحاسب على اللي قدمناه، وبقوله أنت فنان جميل وناجح، وياريت تهتم بالقيم النبيلة اللي عايزين نزرعها في نفوس الشباب».



وأوضح أن دور النقابة يتمثل في تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على مصلحة الأعضاء، وليس مراقبة جودة الأعمال الغنائية، متابعًا: «مش سلطتي إني أقول ده حلو أو ده وحش، رأيي الشخصي بحتفظه لنفسي».



وأشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بضرورة الاهتمام بالشباب والفن كي ينهض، لافتًا إلى أهمية اختيار الأغاني التي تصدّر التفاؤل في نفوس الشباب وتدعوه إلى الإقبال على الحياة.



وتعرض الفنان محمد رمضان، خلال الساعات الأخيرة، لهجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلاقه أغنيته الأخيرة «الملك» عبر حسابه الرسمي في موقع يوتيوب.



