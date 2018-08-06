سكرتير محافظة المنوفية يكشف سبب انتشار الثعابين في شبرا بخوم

كشف أيمن مختار، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، عن سبب انتشار الثعابين بقرية شبرا بخوم في محافظة المنوفية، قائلًا: «حصل نفس الموضوع في 2005، وده بيحصل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة».



وأضاف «مختار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن ارتفاع درجة الحرارة أدى إلى خروج الثعابين من الجحور سواء في الأراضي الزراعية أو مصارف الترع.



وأشار إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين؛ نتيجة للموجة الحارة في عام 2005، متابعًا أن المحافظة قامت بالتنبيه على الأهالي وخاصة المزارعين في الأراضي الزراعية بتوخي الحظر خاصة خلال الموجة الحارة من شهر يوليو إلى سبتمبر.



وأوضح أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بالتعاون مع كلية الزراعة؛ لتوفير الأمصال اللازمة لعلاج الحالات المصابة، بالإضافة لتوفير سيارات إسعاف لنقل الحالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



