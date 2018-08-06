«علاج الفيروسات الكبدية» في ندوة بـ«قنا الجامعي»

استضافت مستشفيات قنا الجامعية، ورشة عمل حول الحديث في علاج الفيروسات الكبدية في الفترة من 5 - 6 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، صرح بذلك د. علي عبد الرحمن غويل، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب قنا والمستشفى الجامعي.

وأضاف «غويل»، أن ورشة العمل تلك تأتي على هامش المؤتمر الثالث للقسم والذي يعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 8 - 11 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن ورشة العمل تناولت الجديد في تشخيص وعلاج فيروس الالتهاب الكبدي سي لدى الأطفال والحوامل ومرضى الفشل الكلوي، كما تناولت الجديد في البكتيريا الحلزونية وتأثيرها على المعدة، بالإضافة إلى الجديد في حقن الأورام الكبدية وأحدث طرق علاج لحميات القولون وارتجاع المريء والجديد في علاجها بالمناظير.

ولفت إلى أنه حاضر بورشة العمل د. شمردن عز الدين، ود. حسن صديق، الأساتذة المساعدين بقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب قنا، بحضور عدد كبير من أطباء مستشفيات قنا الجامعية وأطباء وزارة الصحة، بالإضافة الى طلاب الفرق النهائية بكلية الطب.