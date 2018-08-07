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إغلاق 83 منشأة طبية خاصة مخالفة في الشرقية


نشر فى : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 11:04 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 11:04 م

أعلن د. هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن موافقة اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على استصدار قرارات بالغلق الإداري لـ83 منشأة طبية خاصة مخالفة بدائرة المحافظة.

وأضاف «مسعود»، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه أثناء المرور الدوري لإدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة د. حسام قمحاوي، على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، تلاحظ وجود مخالفات طبية وإدارية تستوجب الغلق.

وأوضح أنه تم استصدار 54 رخصة تشغيل لمنشأت طبية خاصة أخرى، بالإضافة إلى تحرير 18 محضر فض شمع لـ18 عيادة طبية خاصة بمركز ومدينة ديرب نجم، وغلق عيادة أنف وأذن خاصة، وتحرير محضر آخر لمعمل خاص؛ لوجود قرب دم فارغة وتخزين مشتقات دم بمركز ومدينة الزقازيق.

كما تم تحرير محضرين لمركز طبي يعمل بدون تراخيص وعيادة نساء وتوليد بمدينة فاقوس؛ بعدما تبين أن العيادة يمارس فيها الطبيب عملية ختان الإناث، ووجود غرفة عمليات غير مستوفية للاشتراطات الصحية.


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