ريال مدريد يعلن تعاقده مع كورتوا خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انتقال حارس تشيلسي الإنجليزي كورتوا، على وشك الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن انتقاله لريال مدريد في الساعات القليلة القادمة.

صحيفة ماركا الاسبانية أكدت أن حارس البلوز قد طلب اليوم الاثنين من مدربه الجديد ماوريسيو ساري أن يسمح له بالرحيل عن الفريق اللندني، وأخبره أنه يريد الانتقال للنادي الملكي.

ووفقا للصحيفة فإن كورتوا الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا، سيحقق حلمه باللعب في ريال مدريد، وسيحصل تشيلسي على 35 مليون يورو نظير بيعه للميرينجي.

وينتهي عقد كورتوا مع تشلسي الصيف المقبل، وهو ما يحق له التفاوض مع أي فريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وسيرحل مجانا عن النادي الإنجليزي، مما يجعل تشيلسي مرغما على قبول بيعه اذا كان يريد الاستفادة من الحارس البلجيكي ماديا.