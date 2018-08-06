العثور على غواصة إيطالية غرقت فى الحرب العالمية الأولى

عثر على حطام غواصة إيطالية، كانت سفينة حربية بريطانية قد أغرقتها بطريق الخطأ، إبان الحرب العالمية الأولى، بعد مرور أكثر من 100 عام.

وعثر على الغواصة قبالة شاطئ جزيرة كابرايا الصغيرة شمال جزيرة إلبا بالبحر التيرانى أحد فروع البحر المتوسط بعدما ظلت راقدة فى قاع البحر لأكثر من قرن من الزمن، وقد اكتشف حطامها 2 من كاسحات الألغام بالبحرية الإيطالية كانتا تشاركان فى تدريب روتينى بالمنطقة.

واستخدم خبراء البحرية بعد ذلك الإنسان الآلى تحت الماء لاستكشاف الحطام وتحديد هويته، وأظهرت الصور التى التقطها «الروبوت» مدفع الغواصة وكذلك الأضرار التى ألحقتها بها السفية الحربية البريطانية.

وكانت السفينة البريطانية، وفقا لموقع «ذا لوكال» الأوروبى، قد أغرقت الغواصة الإيطالية فى مارس 1917 بطريق الخطأ بدلا من غواصة «يو بوت» الألمانية، وقد لقى جميع أفراد طاقمها 14 فردا حتفهم، مشيرا إلى أن بريطانيا وإيطاليا كانتا حليفتين أثناء الحرب العالمية الأولى.