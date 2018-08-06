كالينتش على أعتاب أتليتكو مدريد

ذكرت صحيفة " أس " الإسبانية ان المهاجم الكرواتي نيكولا كالينتش سيخضع للفحص الطبي غدًا في أتليتكو مدريد لإنهاء انتقاله لفريق العاصمة الإسبانية على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

يرجع الفضل في إنتهاء الصفقه إلي رحيل كيفين جاميرو من أتليتكو مدريد إلي فالنسيا و انتقال الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلي ميلان الإيطالي، الأمر الذي مهد الطريق لانتقال كالينتش لأتليتكو مدريد.

ويذكر أن كالينتش قضي موسمًا واحدًا فقط في ميلان قادمًا من نادي فيورنتينا بمبلغ 25 مليون ولكن موسمه الوحيد مع ميلان كان مخيبًا للأمال بعد أن احرز 6 أهداف فقط في 41 مباراة.