وزيرة الثقافة: حفلات مهرجان القلعة تعكس صورة حضارية لمصر

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على متابعة فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، حيث حضرت الوزيرة جانب من حفلات اليوم - الاثنين - في محكى القلعة.

وأشادت عبد الدايم بالتنظيم والتنوع في برنامج الحفلات والاهتمام بالمطربين الشباب مع كبار النجوم المصريين والعرب ووصفت المهرجان بأنه يعكس الصورة الحضارية لمصر من خلال تلاحم الجمهور مع الفنون بين أسوار القلعة التي أصبحت حصن جديد للدفاع عن الفن والذوق العام.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفضل في نجاح المهرجان ووصوله إلى أولى خطوات العالمية يرجع إلى الجمهور المصري الذي يصعد يوميا بالآلاف من أجل أن يستمتع بالفن الراقي وهو ما تسعى إليه وزارة الثقافة بهدف تحقيق العدالة الثقافية بين جموع المواطنين.