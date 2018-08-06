مسؤول بالبيت الأبيض يدعو إلى تغيير تفويض وكالة «أونروا»

دعا مسؤول في البيت الأبيض، إلى تغيير تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بعد أن اعتبر أنها «أدت إلى استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين».

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مسؤول في البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، قوله إن «الوضع المالي للأونروا لم يكن مستدامًا منذ فترة طويلة، عبرنا لسنوات عن الحاجة لمصادر تمويل طوعية جديدة، وتقاسم العبء المالي بين المانحين، وإيجاد طرق لخفض النفقات».

وأضاف: «أدّى تفويض أونروا إلى استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين ويجب تغييره». وتابع: «هذا التغيير هو فقط الذي سيسمح للشعب الفلسطيني بالوصول إلى كامل إمكاناته».

وجاءت أقوال المسؤول الأمريكي بعد أيام من كشف مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عن رسائل بريد إلكتروني كتبها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر تدعو لإنهاء عمل وكالة «أونروا».

ولم يفصح المسؤول الأمريكي عن تفاصيل التغيير الذي يراه على تفويض «الأونروا» إلا أن الرئاسة الفلسطينية اعتبرت أن هناك محاولة أمريكية لتصفية القضية وإخراج ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات.

وحتى وصول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لوكالة «أونروا»، لكن منذ ذلك الحين خفض ترامب بشكل كبير المساعدات الأمريكية للوكالة.

وتم تأسيس «أونروا» بموجب قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949؛ بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.

وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو عام 1950، حسب الموقع الإلكتروني للوكالة الأممية.

وأشارت الوكالة أنها «تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي 5 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم».

وينظر الفلسطينيون إلى «أونروا» باعتبارها أحد رموز التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين استنادا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.