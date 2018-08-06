تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، العرض المسرحى «طريق طروادة»، المأخوذة عن الالياذة «هوميروس»، وﺃﻓﻴﺠﻴﻨﻴﺎ فى ﺃﻭﻟﻴﺱ «يوربيدس»، وذلك اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء، على خشبة مسرح الحكمة.

يقدم العرض أبطال الفرقة المسرحية «شظايا»، إعداد وإخراج، نور عفيفى.

وشظايا فريق مسرحى مستقل تم تأسيسه عام 1999 بنادى التجارة ودارالأدباء بالقاهرة، قدم 22 عرض مسرحى، على مسارح الدولة، منها «الهناجر والطليعة والعرائس والمتروبول والغد وصلاح جاهين»، وعدد من المؤسسات المسرحية، ومثل مصر فى محافل دولية، كما حصل على العديد من الجوائز فى مهرجانات عديدة وصلت إلى 32 جائزة.