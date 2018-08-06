قرعة متوازنة للمصريين ببطولة الأسكندرية الدولية للإسكواش

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أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين للإسكواش عن قرعة بطولة الإسكندرية الدولية للعبة ،والتي أسفرت عن قرعة متوازنة للاعبين المصريين.

وتقام البطولة الدولية على الملعب الزجاجي بمكتبة الأسكندرية في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر المقبل بالإضافة إلى نادي سبورتنج السكندري.

وتأتي البطولة بمشاركة 24 لاعبا من ست دول مختلفة بينهم 8 لاعبين بقائمة أفضل 20 لاعب على مستوى العالم على رأسهم علي فرج المصنف الثاني عالميا.

وجاء علي فرج على قمة تصنيف البطولة بينما في النصف الأخر من القرعة جاء مروان الشوربجي، ويقع طارق مؤمن المصنف الثالث بالبطولة في النصف الثاني من القرعة في طريق مروان الشوربجي بينما جاء كريم عبد الجواد في طريق علي فرج والبيروفي دييجو إلياس.

وتنظم شركة (ماتش بوينت) بطولة الأسكندرية الدولية للإسكواش بمجموع جوائز 103 آلاف دولار برعاية ودعم وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة.

وتعتبر بطولة الإسكندرية ثاني البطولات الدولية بموسم 2018 - 2019 بعد بطولة الصين المفتوحة في الأسبوع الأول من سبتمبر.