وزيرة الثقافة تشكل لجنة لبحث أسباب تشوه تمثال الخديو إسماعيل

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تشكيل لجنة، صباح اليوم الإثنين، مكونة من خبراء من قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة لمعاينة تمثال الخديو إسماعيل، الذي يقع في تقاطع شارعي الثلاثيني ومحمد علي ومدخل طريق البلاجات بمحافظة الإسماعيلية، ومصنوع من الجرانيت المطلي بالألوان، ويصل طوله نحو 7 أمتار وبارتفاع مترين عن سطح الأرض، وذلك لبحث أسباب تشوهه.



وناشدت وزيرة الثقافة جميع الجهات بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزارء الذي يخص وزارة الثقافة في أعمال ترميم أو تجميل الميادين.



وقالت إن الوزارة تقف بالمرصاد لكل محاولات تشويه الذوق العام، وستعمل على بحث آليات عودة التمثال إلى أصله بالتعاون بين قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري المعنيين بتطوير الحدائق والميادين من الناحية الجمالية والحضارية بالتعاون مع المحافظات.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة لتمثال الخديو إسماعيل مطليا باللون الأسود مما أثار سخرية روادها.