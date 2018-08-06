«مدبولي»: إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين تتوازى مع تنقية غير المستحقين للدعم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة تطبيق تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين مع وزيري التضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وشدد «مدبولي»، خلال الاجتماع، على ضرورة أن تتوازى إجراءات إضافة مواليد جدد من المستحقين مع إجراءات تنقية من يحصلون على التموين من غير المستحقين؛ حتى يذهب الدعم الذي توفره الدولة إلى المستحقين الحقيقيين.

ومن جانبه، قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق على إلغاء البحث الاجتماعي للمتقدمين لإضافة مواليد جدد، على أن يتم التأكد من استحقاقهم من خلال قاعدة البيانات الموجودة في وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف «المصيلحي»، أن قاعدة البيانات الموجودة في هيئة الرقابة الإدارية تساعدنا في تحديد المستحقين للدعم، واستبعاد من لا يستحق خاصة أن هناك بيانات متكاملة لديهم من مختلف الوزارات، ويتم تحليل البيانات، وتحديثها بصورة مستمرة، لمساعدة الوزارات المختلفة في تحديد المستحقين للدعم وغير المستحقين.