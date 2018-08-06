«مطار القاهرة» يعدم قرنيتين لانتهاء الصلاحية

أعدمت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي «قرنيتين» فور وصولهما من الولايات المتحدة الأمريكية، وسط 10 قرنيات كانت سيتم استخدامها في عمليات العيون؛ وذلك لانتهاء صلاحيتهما وفقا للتاريخ المدون.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن القرنيات وصلت من إحدى بنوك العيون في أمريكا داخل طرد شحن طبي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة أطباء الحجر الصحي؛ تبين انتهاء تاريخ صلاحية اثنتين المدون عليهما.

وأضافت، أنه تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة بالمطار وتم إعدام القرنيتين داخل أرض المهبط تحت إشراف مدير الحجر الصحي بالمطار، موضحة أن تواريخ الوفاة والصلاحية تكون مدونة على القرنيات التي يتم استيرادها من الخارج.