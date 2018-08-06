رئيس «الدستورية العليا»: لم يصدر حكم بشأن الضريبة العقارية وقمت بسدادها

قال المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لم يصدر أي حكم من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الضريبة العقارية، متابعًا: «قمت بسداد الضرائب العقارية المستحقة لشخصي».



وأكد «جبالي»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المحكمة الدستورية العليا لا تنظر أي دعوى بشأن قانون الضريبة العقارية.



وذكر أن نسبة الفصل الأعلى للمحكمة وصلت إلى 81.7% خلال الـ50 عامًا الماضية، متابعًا أن المحكمة تنظر إلى 500 قضية سنويًا ويتم الفصل فيهم جميعًا.



وتابع: «المحكمة العليا الأمريكية تستبعد العديد من القضايا لأنها غير قادرة على نظرها، وننظر جميع القضايا المقدمة لنا حرصًا على تحقيق مصلحة المواطنين وتحقيق العدل وحماسة الدستور».