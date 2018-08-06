«القومي للمرأة» يوزع 50 شهادة «أمان» على مرضى «أنيميا البحر المتوسط» بالشرقية

عقد المجلس القومي للمرأة فرع الشرقية، بالتنسيق مع جمعية «أصدقاء أنيميا البحر المتوسط»، اليوم الاثنين، لقاء مع السيدات المريضات بـ«أنيميا البحر المتوسط»؛ للتعريف بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه عن طريق التغذية السليمة.

وشهد اللقاء توزيع 50 شهادة «أمان» هدية من المجلس للسيدات والفتيات من مرضى «أنيميا البحر المتوسط»، فيما أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أهمية وطريقة الاستفادة من شهادات «أمان»، والتي تبلغ قيمة كل شهادة منها 500 جنيه، صادرة من البنك الزراعي المصري.

وتطرق اللقاء إلى التعريف بأنشطة المجلس وحملات «طرق الأبواب» بالقرى والنجوع، بالإضافة إلى القروض متناهية الصغر، والمشروعات الخاصة بالمرأة، وقرض «بنت مصر»، بالإضافة إلى التعريف بدور المرأة في الاهتمام بالتغذية السليمة وتجنب الأنيميا الناتجة عن سوء التغذية.

يُشار إلى أن «أنيميا البحر المتوسط» مرض وراثي ناتج عن زواج الأقارب، حيث يحتاج حامل المرض إلى نقل دم كل 15 يوما مدى الحياة، فضلًا عن علاج تكلفته عالية بصورة شهرية.