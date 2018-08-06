وجه محمد نور، المدرب العام بالجهاز الفني للاتحاد السكندري، رسالة إعتذار خاصة لجماهير النادي ومجلس الإدارة، على الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام الزمالك بخمسة أهداف، خلال الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "كان هناك جلسة بين المجلس والفريق منذ ساعات والجميع اعترف بالتقصير وتعاهد اللاعبين والجهاز الفني على استعادة الإنتصارات في المباريات المقبلة".

وأكمل: "نسعى لتلافي السلبيات قبل مباراة الترجي بالبطولة العربية المقرر لها الخميس المقبل لتحقيق نتيجة جيدة".

وأردف: "العقوبة التي تم توقيعها على اللاهبين بتغريمهم 50 ألف جنيه، سارية حتى الآن ولا يوجد أي حديث عن رفعها، ولكن إذا تم تدارك الأخطاء وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي وفي مباريات الدوري المقبلة، قد نتحدث مع المجلس في هذا الأمر.

وعن عدم مشاركة الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داودا، المعار إلى الاتحاد من الزمالك خلال المباراة، قال: "سبق وأن تعرضنا في الموسم الماضي لنفس الموقف وتمكنا من الفوز على الزمالك في القاهرة".

وفي سياق آخر قال نور، إن محمد عمر، المدير الفني، قرر إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال المباراة المقبلة بالدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عمر أبلغ اللاعبين أن المباريات المقبلة ستشهد تغيير في التشكيل وأنه ليس هناك مكانا محجوزا باسم أي لاعب".

وأكمل: "المعيار للدخول في التشكيل الأساسي هو هو الجهد والعطاء والإلتزام بالتعليمات والقتال على الفوز حتى اللحظة الأخيرة".