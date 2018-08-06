تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة ملتقى فنون شباب العالم، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر، وبمشاركة 1000 شاب من الشباب المتميزين فنيًا في مختلف الفنون بـ 50 دولة، إلى جانب دعوة بعض كبار فناني العالم المشهورين تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الملتقى ومؤسس «أوستراكا» للفنون، إن هذا الملتقى يعد مشاركة لأكبر فعالية فنية يشهدها العالم، كما يعد فرصة هائلة للترويج سياحيا ليس لمدينة شرم الشيخ فقط بل لجميع المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأضاف «حميدة» في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يشارك الشباب بمختلف أنواع الفنون من موسيقى وغناء، وفنون تشكيلية، وفنون بصرية، ومسرح تجريبي، ومصممين أزياء.

كما، أن فعاليات منتدى فنون شباب العالم، ستضم ورش للفنون البصرية الجرافيك، والتصوير الزيتي والفوتوغرافي، والرسم الانستيشن، وفنون الميديا، والنحت والمسرح التجريبي، وبعض فنون الموسيقى، والسينما، وعروض مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وعروض «البيرفورمانس».

وتابع: «كما سيتم تصميم وتنفيذ أكبر مجسم تشكيلي جداري بالعالم، يضم 3000 قطعة فنية من الأشكال الهندسية، ويشارك فيها جميع المشاركين تحت عنوان «الحب والسلام»، بجانب عروض فلكلورية، بالإضافة إلى دعوة أشهر العازفين الشباب من جميع أنحاء العالم وبرنامج سياحي خاص لضيوف مصر.

ومن المقرر، أن تُحيي حفل الختام عازفة الكمان العالمية اللبنانية حنين العالم، والتي تحضر خصيصًا هي وفرقتها لدعم الحدث ومصر سياحيًا.