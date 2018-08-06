«الصحة» تعلن إنهاء أزمة «طبيب العاشر» وتوجه الشكر للنائب العام على استجابته

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استجابة المستشار نبيل صادق النائب العام، لانهاء أزمة الدكتور محمد حسن المعروف اعلامياً "بطبيب العاشر"، جاء ذلك خلال زيارتها للنائب العام.

وأشادت الوزيرة بدور القضاء المصري فى حماية جميع مقدمي الخدمة والفريق الطبى على مستوى الجمهورية، مشددة على أن التجاوز الذى قام به الطبيب فهو خطئ فردي ولا يمثل باقى الفريق الطبى والذى يتفانى فى خدمة المرضى ويحترم ويجل القضاء.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة نجحت فى إنهاء أزمة الطبيب، لافتاً إلى أنها حريصة كل الحرص على مصلحة الأطباء والوقوف بجانبهم وبما يخدم المريض، مشيراً إلى أن الاستجابة السريعة المقدرة من النائب العام جاءت حرصاً من القضاء المصري الشامخ على عدم الاضرار بمستقبل "طبيب العاشر".

وأجرت وزيرة الصحة اتصالاً هاتفياً بوكيل النائب العام، فتح الله راضي، صاحب الدعوى ضد الطبيب ووجهت له الشكر لموقفه الإنساني الراقى، وتنازله عن حقه القانوني والذى صدر به حكماً قضائياً ضد الطبيب، مؤكدة أن هذا التصرف فهو من شيم الكرام وليس بالجديد على القضاء المصرى، والذى نكن له كامل الاحترام والتقدير.

كما توجه اليوم الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر بمرافقة "طبيب العاشر" لمقابلة المحامي العام بمحافظة الشرقية لإنهاء كافة الإجراءات القانونية وإتمام الصلح.

جدير بالذكر أن محكمة جنح العاشر من رمضان، قضت بمعاقبة الطبيب محمد حسن "طبيب عظام بمستشفي التأمين الصحي بالعاشر"، بالحبس سنة مع العزل من الوظيفة وخمسة آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بتعطيل عمل النيابة وإهانتها.