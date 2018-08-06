إقبال كثيف لإضافة المواليد على البطاقات التموينية بالفيوم

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شهدت مكاتب التموين بمدن وقرى محافظة الفيوم، إقبال كثيف من قبل المواطنين الراغبين في تسجيل المواليد لبطاقات التموين.

وصرح المحاسب عبدالفتاح شرف وكيل وزارة التموين، بأن مكاتب التموين المنتشرة بالمحافظة والبالغ عددها 74 مكتبا، استقبلت المواطنين الراغبين في تسجيل المواليد الجدد.

وأضاف، أنه تم التشديد على مسئولى المكاتب، بضرورة إنهاء مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أنه قام بعدة جولات على مكاتب التموين.

بينما شهدت مكاتب السجل المدني بمدينة طامية، زحاما شديدا من قبل المواطنين الراغبين في استخراج شهادات الميلاد؛ لاستيفاء الأوراق الخاصة بعملية إضافة المواليد بمكاتب التموين.