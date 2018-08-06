يوسف معرف نجم كرة اليد التونسية لـ«الشروق»: الأهلى بوابتي للعالمية

فضلت الأهلى على عروض الخليج وتونس وأوروبا.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات

الدورى المصرى مميز والجميع ينافس على اللقب.. أعرف إسلام حسن.. وأعد الجمهور بالأفضل

منتخب تونس سيقدم مستوى جيدا فى مونديال ألمانيا والدنمارك.. و«الفراعنة» يضم نجومًا فوق العادة

يوسف معرف أبرز المواهب الصاعدة فى كرة اليد التونسية ومن أفضل لاعبى المستقبل فى كرة اليد الإفريقية، قدم موسما متميزا مع فريق مكارم المهدية التونسى لينضم لمنتخب نسور قرطاج قبل أن يصبح على رادار كبار الأندية العربية والخليجية وأيضا بعض الأندية الأوروبى، ليختار الانضمام للأهلى لمدة موسمين ويبدأ رحلة جديدة فى مشواره الرياضى من أجل الوصول للعالمية.. تواصلت «الشروق» مع الدولى التونسى بعد انضمامه للأهلى حول طموحه مع الفريق ومستقبله فى منتخب تونس والمشاركة فى المونديال القادم، فى الحوار التالى:

> ما هو شعورك بعد الانضمام للأهلى؟

ــ فخور بانضمامى للنادى الأهلى وهو نادٍ له تاريخ فى القارة الإفريقية وعلى المستوى الدولى، وأى لاعب يتمنى الانضمام للأهلى.

> كيف جرت المفاوضات مع الأهلى وكواليس توقيعك لمدة موسمين؟

ــ جرت المفاوضات عن طريق هشام الكثير وكيل أعمالى، وهو من أحضر العرض منذ عدة أشهر ووافقت على الفور، وكنت قريبا من تجديد تعاقدى مع مكارم المهدية لمدة 3 مواسم بعد مفاوضات، وعندما تلقيت عرضا من الأهلى وافقت على الفور.

> هل تلقيت عروضا أخرى قبل الانضمام للأهلى؟

ــ كانت هناك مفاوضات معى للانضمام للترجى والإفريقى، وكذلك عدد من العروض الأوروبية والخليجية، لكننى فضلت الأهلى لأنه فريق كبير وينافس دائما على الألقاب.

> كيف كانت مسيرتك مع نادى مكارم المهدية؟

ــ قدمت أداء جيدا فى تونس خلال السنوات الماضية وكانت أفضل فتراتى فى نادى مكارم المهدية الموسم الماضى وكنت رابع الهدافين فى الدورى.

> ماذا تعرف عن كرة اليد المصرية والدورى المصرى للمحترفين؟

ــ كرة اليد المصرية مميزة بالطبع والمنتخب المصرى يضم نجوما فوق العادة، والدورى المصرى دورى قوى لأن كل الأندية تريد المنافسة على اللقب، وسنبذل قصارى جهدنا فى الموسم المقبل ليتوج الأهلى باللقب ويحافظ عليه بعد تتويجه به الموسم الماضى.

لقطات ليوسف معرف في الدوري التونسي

> من هم أصدقائك هنا فى مصر؟

ــ فريق كرة اليد بالأهلى معروف بنادى القرن، وهناك لاعبون لعبوا بتونس وأعرف منهم اسلام حسن فقد لعب مع الإفريقى بالبطولة التونسية.

> الأهلى ضم العديد من اللاعبين المميزين، كيف ترى المنافسة معهم؟

ــ الأهلى يضم العديد من اللاعبين المميزين والدوليين والمنافسة معهم ستكون صعبة بكل تأكيد، وجئت هنا لإثبات قدراتى ومساعدة الفريق على التتويج بالبطولات.

> كيف ترى مشوارك مع الأهلى؟

ــ الأهلى مميز دائما وأن تلعب فى العديد من المسابقات هو تحدٍ كبير، وأسعى أن أكون إضافة كبيرة للفريق بالتعاون مع زملائى، بالطبع المسئولية كبيرة أنك تلعب فى فريق كبير وعريق، ولا بد أن أكون فى المستوى المطلوب، وطموحى هو التتويج بالبطولات وأن يكون الأهلى بوابتى للعالمية.

> ماذا عن فرص المنتخب التونسى فى المونديال القادم؟

ــ بالطبع أتمنى أن يكون منتخب تونس دائما فى البطولات العالمية، وأن نقدم فى المونديال المقبل فى ألمانيا والدنمارك مشاركة طيبة، وأن أكون عند حسن ظن الجماهير.

> هل زرت مصر من قبل؟

ــ أزور مصر للمرة الأولى وهى بلد جميل جدا، وشعب مضياف بشوش، وسعدت جدا بتواجدى فى القاهرة.

> متى ستنضم لتدريبات الأهلى استعدادا للموسم المقبل؟

ــ يوم 15 أغسطس الحالى سأبدا فترة الإعداد للموسم المقبل حيث حصلت على إذن بالسفر لتونس لإنهاء بعض الأمور الخاصة بى.

> فى النهاية ماذا تقول لجماهير الأهلى؟

ــ أقول لجمهور الأهلى أنى سأبذل قصارى جهدى لأقدم مستوى متميزا وأن أكون إضافة للفريق لننافس على الألقاب وستكون جميع البطولات للأهلى.

لقطات ليوسف معرف في بطولة العالم للشباب