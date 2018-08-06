• ضبط 16 طن تبغ ودخان مجهول المصدر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مخازن لتجميع الدقيق البلدى المدعم وبداخلها أكثر من 87 طن دقيق بلدى، وكذا ضبط 16 طن تبغ ودخان مجهول المصدر.

ففى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه ومكافحة الجرائم المستحدثة والتلاعب بالمال العام وأموال الدعم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام بعض أصحاب مناخل الدقيق البلدى بالتواطؤ فيما بينهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على أموال الدعم التى كلفتها الدولة للمواطنين وذلك من خلال تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى المدعم بطرق غير شرعية وقيامهم بإعادة نخله وتعبئته داخل عبوات جديدة كونه دقيق فاخر متخذين منطقة سكنهم الكائنة بمنطقة عزبة مهدى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وكرا لمزاولة نشاطهم المؤثم قانوناً تمهيداً لطرحها للبيع والتدوال بالأسواق مما يعد إستيلاء على أموال الدعم الذى توفر الدولة للمواطنين محدودى الدخل ، وقد تم تحديد عناصر التشكيل وهم كلٍ من: " ربيع.س.أ" 45 عام ، و"معوض.ح.م " 50 عام ؛ و" فرج.ح.م "33 عام ، و " رزق.أ" 32 عام ، " خالد.م.م " 58عام ، و" قناوى.س.س" 38عام ، و "سمير.أ.إ " 45 عام ، و" حسين.أ.س " 38 عام ، و " محمد.ن.أ " 35 عام.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف مناخل الدقيق المشار إليها حيث فر المتهمين هاربين وأسفرت الحملة عن ضبط : ٨٧ طن دقيق بلدى مُدعم داخل 9 مخازن 11 ماكينة لتدوير الدقيق المُدعم وتحويله لدقيق فاخر ( منخل ).

و2 سيارة نقل محملتين بكمية كبيرة من الدقيق وزنت (10,500 طن).

١٦ موتور لتشغيل ماكينات تدوير الدقيق ، و 2 ميزان للوزن.

كما تمكنت القوات من ضبط مخزن ملك "سيد.س.م " 50 عام وبداخله (15,500طن تبغ ، و(500 كيلو جرام ) من دخان المعسل مغشوش ومجهول المصدر ومقلد لإحدى العلامات التجارية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة حيال الواقعة وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كافة الجرائم التى تتعلق بالتلاعب بالأسواق والإستيلاء على السلع التموينية والمدعمة.