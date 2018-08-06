قدم برشلونة لاعبه الجديد التشيلي آرتورو فيدال اليوم الإثنين بعد إتمام التعاقد معه رسميا قادما من صفوف بايرن ميونخ لمدة ثلاث سنوات .

وظهر اللاعب صاحب الـ31 عاما، برفقه ابنه في الكامب نو، وذلك لتقديمه كلاعبا جديدا في صفوف الفريق الكتالوني بعد اجتيازه للكشف الطبي، صباح اليوم.

ويعد النجم التشيلي هو الصفقة الخامسة التي يبرمها برشلونة هذا الصيف بعد كل من البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، ومواطنه آرثر ميلو، والفرنسي كليمنت لينجليت، والسنغالي موسى واجي.

جدير بالذكر أن فيدال انضم الى صفوف النادي البافاري في عام 2015 قادما إليه من يوفنتوس، وخاض 171 مباراة، سجل فيها 48 هدفا وصنع 25 هدفا.

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2018