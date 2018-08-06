ويليان: مورينو أفضل مدرب لعبت معه  

صرح البرزيلي ويليان جناح تشيلسي الإنجليزي أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي السابق ومانشستر يونايتد الحالي هو أفضل مدرب لعب تحت قيادته.

ويتمني الدولي البرزيلي اللعب مع مورينيو مرة أخري، حيث أن المدرب البرتغالي صديق شخصي لويليان.

وقال ويليان في تصريحات نقلتها قناة "إي إس بي إن" الأمريكية :" مورينيو هو أفضل مدير فني عملت معه على الإطلاق، لدينا علاقة جيدة".

وأضاف :" نحن أصدقاء ونتحدث مع بعضنا احيانًأ ، ونرسل رسائل لبعضنا البعض عبر تطبيق واتس أب، إنه مدرب رائع، أتمنى العمل معه مرة أخرى في يوم من الأيام".