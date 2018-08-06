«التنمية المحلية» تستعين بخبراء للتوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع

كشف رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية عصام خضر، عن الاستعانة بخبراء متخصصين لتدريب وتوعية جميع القائمين على غرف الأزمات والكوارث بالمحافظات، بشأن المخاطر التى تفرزها حروب الجيل الرابع.

وأوضح خضر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه وفقا لتوجيهات وزير التنمية المحلية محمود شعراوى سيلقى الخبراء والمتخصصون محاضرات بمقر المركز الرئيسى لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وبحضور جميع القيادات والعاملين بإدارة الأزمات على مستوى الجمهورية، لاستعراض آليات التعامل مع المخاطر التى تسببها حروب الجيل الرابع، والتى تهدف إلى هدم المشروعات التنموية التى تقوم الدولة بإنشائها.

وأشار خضر، إلى أن تلك الحروب تعد أكثر خطورة من نظيرتها التقليدية التى يكون عامل السلاح والعنصر البشرى أهم أركانها، مضيفا: «أما الحروب الإلكترونية فهى عدو خفى، لذا يتم تدريب العاملين على كيفية الرد الفورى ووضع الحلول العاجلة لمواجهة الشائعات التى تستخدم فى تلك الحروب الإلكترونية، حيث انها تفوق قدرات حروب الأسلحة».

وفى السياق، أكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية والباحث فى ملف حروب الجيل الرابع اللواء هشام الحلبى، أن المنطقة العربية بأكملها وبخاصة مصر تتعرض لكوارث وأزمات تفرزها حروب الجيل الرابع، والتى تعتمد بشكل رئيسى على هدم المجتمع من الداخل، مستخدمة إمكانيات الدولة الداخلية.

وأوضح الحلبى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك نوعين من الأزمات والكوارث تسببها حروب الجيل الرابع، أولها استغلال أزمة قائمة بالفعل ولكنها بسيطة، وهنا تستطيع تلك الحروب فى تصعيدها وتضخيمها داخل المجتمع المدنى.

وأضاف: «أن النوع الآخر من حروب الجيل الرابع يعد أكثر خطورة، ويكون باختلاق أزمات وكوارث مفتعلة غير موجودة على أرض الواقع».