تحل، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الـ73 لإلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة «هيروشيما» اليابانية؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل 140 ألف مواطن ياباني، وتدمير شامل للمدينة.

وتستعرض «الشروق» في النقاط التالية، ذكرى ما حدث في ذلك اليوم والنتائج المترتبة عليه.

• قبل الانفجار بحوالي ساعة، رصد الرادار في مدينة «هيروشيما» اليابانية 3 طائرات أمريكية قادمة من الجزء الجنوبي، وتم وقف البث الإذاعي، ونصحت الحكومة مواطنيها بالذهاب إلى ملاجئ تحميهم من الغارات الجوية إذا ما شاهدوا الطائرات «B 29» تقترب، ولم يتوقعوا حدوث أي غارات؛ حيث اعتقدوا أن الطائرات في رحلة استطلاعية فقط.

• في الساعة 8:15 من يوم 6 أغسطس عام 1945، شنت الولايات المتحدة في أواخر الحرب العالمية الثانية، هجوما شرسا بالأسلحة النووية على مدينة «هيروشيما»؛ ما أدى إلى مقتل 140 ألف شخص من سكانها.

• قصفت المدينة بقنبلة يورانيوم تزن تقريبا 4.5 طن، وطولها 3 أمتار، وقطرها 71 سنتيمتراً، وسميت القنبلة باسم «ليتيل بوي»، وتم تحديد هدف القنبلة حيث اختير جسر «أيووي» ليكون مكان إلقاء القنبلة، وحدد مكان الصفر لأن يكون على ارتفاع 1980 قدما.

• أدى القصف النووي إلى تدمير شامل للمدينة وما حولها والقضاء على كل مظاهر الحياة فيها.

• قوة الموجات الانفجارية أذابت الزجاج والرمال وحرقت البشر في طريقها وجثثهم.

• بعد قصف مدينتي «هيروشيما» و«ناجازاكي» من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت اليابان وثيقة الاستسلام، وارتفع علم الولايات المتحدة الأمريكية في طوكيو بعد 3 أيام من رمي القنبلة.

• انهت القنبلة الحرب العالمية الثانية التي استمرت 6 سنوات، وحددت ملامح العالم الجديدة، وبروز قطبين جديدين هما «الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي».

• كان للإشعاع الناتج عن الانشطار النووي تأثيرات «كارثية» على الشعب الياباني، ومنها خطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل السرطان وسرطان الدم تحديدا، إضافة إلى التشوهات الخلقية التي ما تزال تظهر حتى الآن رغم كل الزمن الذي مضى.

• عندما سئل الطيار «بول تيبيتس»، الذي ألقى القنبلة الذرية على «هيروشيما»، عن موقفه من مقتل 140 ألف شخص، قبل وفاته قال إنه ل«ا يمانع من إلقاء القنبلة مرة أخرى؛ لأنه ينفذ أوامر القادة».

• حسم وزير حرب الولايات المتحدة الجدل الذي طرح لعقود طويلة حول الأسباب الحقيقة لإلقاء القنبلة قائلًا: «القنبلة الذرية كانت أكثر من سلاح دمار شامل، فقد كانت سلاح نفسي».