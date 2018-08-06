وزير الخارجية السعودي: سنتعامل بحزم مع أي محاولة للتدخل في شؤوننا

قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة لن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وستتعامل مع ذلك بكل حزم.

وأضاف «الجبير»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، مساء الاثنين، بعد يوم من تجميد السعودية علاقاتها مع كندا، بسبب ما وصفته بالتدخل في شؤونها، إن «الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم».

وكانت السعودية، أعلنت أمس الأحد، عن استهجانها ورفضها المطلق لموقف الحكومة الكندية، التي طلبت الإفراج الفوري عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية.

وقررت السعودية استدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي في السعودية شخصًا غير مرغوب فيه، والإعلان عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، وإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.