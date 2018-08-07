عمر يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الترجي التونسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن محمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق التي ستواجه فريق الترجي التونسي، والمقررة الخميس المقبل على ستاد الاسكندرية، في دور ال 32 للبطولة العربية

وجاءات قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان ، محمود الزنفلي

خط الدفاع : كريم الديب ، محمد بازوكا ، رمزي خالد ، ويلسون ، محمود رزق ، مروان النجار ، محمد عادل .

خط الوسط : نور السيد ، عاشور الأدهم ، ديدييه كوريه ، أحمد مجدي ، خالد الغندور ، أحمد الألفي ، رزاق سيسيه ، أحمد داوودا

خط الهجوم : بناهيني ، خالد قمر ، محمد ناجي جدو ، محمد عبد المجيد .