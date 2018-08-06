اشرف صبحي يلتقي مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي ورئيس الأوكسا

التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالدكتورة أميرة الفاضل مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي واللواء أحمد ناصر، رئيس إتحاد الاتحادات الأفريقية "الأوكسا" ، وذلك اليوم الاثنين بديوان عام الوزارة.

ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة، أنه سيكون هناك أساس للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومفوضية الاتحاد الافريقي خلال الفترة المقبلة، مشيراً أن الوزارة تعمل على تنمية الشباب روحياً واجتماعياً واخلاقياً ونفسياً وبدنياً توافقاً مع اطار عمل مفوضية الشئون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي.

فى الوقت الذى قالت فيه مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي :" نهنئ جمهورية مصر العربية ورئيسها السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة رئاستها للاتحاد الافريقي لعام 2019، ونحن عون وسند وداعم لرئاسة مصر للاتحاد، ومصر دولة متطورة في الشأن الرياضي، وسنهتم بتكثيف التعاون بين الاتحاد الافريقي ومصر في العديد من المجالات".

وتابعت: "إن المفوضية تعمل على ضمان التماسك الشامل لبرامج التنمية الاجتماعية في افريقيا، والتركيز على الإنسان وتعزيز حقوقه وكرامته".

أشارت الفاضل، أن قسم الرياضة يتبع المفوضية ويعمل على تشجيع تنفيذ إطار السياسة الرياضية كعامل للتلاحم الاجتماعي والسلام والتنمية والتكامل بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء في التنمية، مبينة أنه يتم استخدام الرياضة في كل ما يخص الشأن الاجتماعي وتوصيل رسائل الاتحاد.

من جانبه، أشار اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية أنه هناك اجتماعات مستمرة بين الأنوكا والأوكسا والاتحاد الافريقي لتوحيد الجهود في المجال الرياضي، مشيراً لاتفاقية التعاون بينهم للنهوض بالرياضة الافريقية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد كرم الدكتورة أميرة الفاضل، مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي لجهودها بإهدائها درع وزارة الشباب والرياضة.