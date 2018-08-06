«زراعة البحيرة»: تفعيل مراكز المعلومات بالوحدات والإدارات الزراعية

عقد اليوم الاثنين، الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الاجتماع الخاص بشأن تفعيل مهام أقسام المعلومات بالإدارات الزراعية على مستوى المحافظة وعلى رأسها وضع تصور مبدئي يشمل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للإدارات الزراعية خلال الفترة المقبلة، مع وضع خطة مسبقة لتحديد كيفية جمع البيانات المطلوبة وتحديد مدة معينة لإنجاز كل مهمة.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية والتعليمات الواردة من وزارة الزراعة بكل دقة مع ضرورة الانتهاء من استيفاء استمارات كارت الفلاح لجميع الحائزين وتسليمها لمركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي في موعد غايته يوم 15 من الشهر الجاري حتى يتم إطلاق المنظومة في 1 سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه سيتم تحديد مواعيد لإقامة دورات متخصصة في مجال الحاسب الآلي لرفع كفاءة جميع العاملين على الأجهزة بالإدارات الزراعية، مؤكدا أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات وحل جميع المشاكل من أجل إنجاح هذا المشروع القومي المهم.

وأكد المهندس سمير الحلاج، مدير عام الزراعة بالبحيرة، ضرورة سرعة الإنجاز في المواعيد المحددة مع البحث في الإدارات الزراعية عن العاملين الذين لديهم دراية كافية بالتعامل مع الحاسب الآلي؛ للاستفادة منهم في إنجاز الأعمال المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، وتوفير كافة المتطلبات حتى لا يتم تعطيل العمل بمراكز المعلومات.

حضر الاجتماع المهندس شاهين فؤاد محمد مدير إدارة المعلومات ورؤساء أقسام المعلومات بالإدارات الزراعية.