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مصدر قضائي: الراهب المطرود من الكنيسة حاول الانتحار بـ«السم»

كتب - خميس البرعي:
نشر فى : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 6:50 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 6:50 م

قال مصدر قضائي بالبحيرة، إن الراهب إشعياء المقاري، حاول الانتحار بتناول مادة سامة، عقب إصدار قرار بتجريده من رتبته.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، إنه تم احتجاز الراهب أشعياء المقاري، في العيادات الطبية بدير الأنبا مقار بوادي النطرون، ثم إخلاء سبيله في الساعة الخامسة و20 دقيقة من صباح اليوم الاثنين من جانب النيابة العامة.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأحد، اعتماد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا رسميا بتجريد الراهب أشعياء المقاري من رهبنته وعودته لاسمه "وائل سعد تواضروس".

يذكر أن الأب فلتاؤس المقاري بدير الأنبا مقار بوادى النطرون، حاول الانتحار، صباح اليوم الاثنين، بقطع شرايين يديه ثم إلقاء نفسه من أعلى عيادة الدير بالطابق الثالث.


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