بومبيو: أمريكا ستطبق العقوبات بشكل كامل ضد إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستطبق بشكل كامل العقوبات المفروضة على إيران والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وقال بومبيو للصحفيين، الذين عادوا معه من جنوب شرق آسيا يوم الأحد، إن "الولايات المتحدة ستطبق هذه العقوبات".

وأضاف "أنه جزء مهم من جهودنا للرد على النشاط الخبيث".

وتأتي العقوبات في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق المدعوم دوليا مع إيران بشأن برنامجها النووي. وواجهت إيران منذ ذلك الحين احتجاجات داخلية مستمرة مع تدهور اقتصادها قبل تاريخ بدء العقوبات المالية.

واختتم بومبيو زيارته إلى جنوب شرق آسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في قمة مع وزراء الخارجية في سنغافورة حيث قال إن هناك حاجة إلى تغيير كبير في إيران.

وقال للصحفيين يوم الأحد "عليهم أن يتصرفوا كدولة طبيعية" مضيفا أنه "لا يوجد دليل حاليا على تغيير في سلوكهم".