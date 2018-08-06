ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في الساعة 7 مساء غد الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية «الماء العاشق» للأديب أحمد فضل شبلول، يناقشها الناقد الدكتور أحمد حسن صبرة؛ من خلال دراسة بعنوان «قوانين التأويل العجائبي في الماء العاشق»، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وتقدم هذه الندوة تجربة مختلفة عن الندوات المعتادة، حيث يتم إرسال الرواية والدراسة النقدية إلى جمهور المختبر وأعضائه؛ لتتم مناقشة العمل الإبداعي والنقدي معًا.

يذكر أن أحمد فضل شبلول اتجه إلى كتابة الرواية في السنوات القليلة الماضية فأصدر روايتي «رئيس التحرير»، و«الماء العاشق»، وله روايات أخرى تحت الطبع، كما أن له 12 ديوانًا شعريًا مطبوعًا، آخرها «زوايا من بقايا شمعتك» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2012.

أصدر أحمد فضل شبلول 7 كتب للأطفال آخرها ديوان «دوائر الحياة»، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 2007 عن ديوانه للأطفال «أشجار الشارع أخواتي». كما يكتب الدراسات الأدبية والنقدية وله 17 كتابًا مطبوعًا في هذا المجال آخرها: «شعراء يسكنهم السحاب». وحصل على جائزة المجلس الأعلى للثقافة، شعبة الدراسات الأدبية والنقدية عام 1999 عن بحثه «تكنولوجيا أدب الأطفال».