القليوبية تستعد للاحتفال باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعا حضره السكرتير العام ومدير مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والمسطحات المائية وجامعة بنها؛ لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم العالمي للشباب يوم 12 أغسطس الجاري.

وقال المحافظ، إنه من المقرر أن تطلق محافظة القليوبية مسيرة برية يشارك فيها 300 فرد من الشباب، بالإضافة إلى مشاركة فرق الكشافة وفرق التنورة والموسيقى الشعبية وحملة الأعلام بالإضافة إلى مسيرة أخرى نهرية، وتعمل إدارة المسطحات المائية عرض باللانشات بنهر النيل بمدينتي بنها والقناطر الخيرية لإدخال البهجة على المواطنين في هذا الاحتفال الذي يشارك به جميع الدول حول العالم.

كما سيتم عمل احتفالية كبرى بقصر ثقافة مدينة بنها وستبدأ تتضمن عرض لأهم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، ثم عرض لأحد الشباب المتميزين والناجحين في مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، أو مبادرة "مشروعك"؛ كنوع لتحفيز الشباب للتقدم لإقامة مشروعات خاصة بهم ثم عرض لبعض الفقرات الغنائية والشعبية والاستعراضية يقدمه طلاب من جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة بنها ويختتم الحفل بالسلام الجمهوري.