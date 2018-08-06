البشير: بدء ضخ النفط من ولاية الوحدة إلى السودان سبتمبر المقبل

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن اليوم أصبحت كل الفصائل في جنوب السودان ملتزمة بما اتفقت عليه، معقبًا: «لم يقع أي فصيل، كل الفصائل ربطت لسانها بتوقيعها هذا الاتفاق، ونحن نعلم أن الرجل يُربط من كلمته، ونحن قد أعطينا الكلمة والالتزام».



وأضاف «البشير»، في كلمة ألقاها عقب توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة بجنوب السودان، مساء الأحد، أن الجنوب تدمر، وبنياته الأساسية انهارت، لذلك لابد من التوجه إلى إعادة إعماره مجددًا، معلنًا تقديم بلاده كل التعاون من أجل نهضة الجنوب مرة أخرى.



وتعهد بتقديم كل أوجه الدعم لجنوب السودان، مشيرًا إلى بدء ضخ النفط من ولاية الوحدة في جنوب السودان إلى السودان اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.



ووقعت الأطراف المتنازعة في جنوب السودان، اليوم الأحد، اتفاقًا يتعلق بقضايا الحكم وتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية هناك.



وشهد مراسم التوقيع على اتفاق السلام، عددًا من الرؤساء الأفارقة، وممثلي بعض المنظمات الإفريقية والدولية.



