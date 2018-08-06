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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أنصار الشريعة لـ8 أغسطس

كتب- محمد مجدي:
نشر فى : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 8:49 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 8:49 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المتهمين بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 8 أغسطس لمواصلة سماع مرافعة الدفاع.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.


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