قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أهمية قناة السويس الجديدة لا تقتصر على زيادة الدخل والاقتصاد المصري فقط، متابعة: «لولا إنشاء قناة السويس الجديدة لتعرضت مصر لمشكلات كثيرة».

وأضافت «فهمي»، في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن العالم يشهد تحديات كبيرة وعلى رأسهم الهجرة غير الشرعية، لذا قررت الدول الأوربية المساهمة في الاستثمار داخل أفريقيا؛ للحد من الهجرة من خلال خلق فرص عمل بديلة داخلها، لافتة إلى ربط القناة الجديدة بين قارة أفريقيا وبين جميع دول العالم.

وأوضح أنه مصر لديها موقع متميز وتعد محورًا أساسيًا في المنطقة اللوجيستية، متابعًا: «لما حفرنا قناة السويس الجديدة، صندوق النقد الدولي قال دول معاهم فلوس، وسيعبر العالم إلى قلب إفريقيا من خلال القناة الجديدة».

وأشادت بتعاون الرئيس عبد الفتاح السيسي مع روسيا؛ لإنشاء خط سكة حديد يربط مصر مع دول قارة إفريقيا، معقبة: «المغرب تحاول أن تصبح مركزًا للمنطقة اللوجيستية الجديدة لكن مصر لديها إمكانيات أكبر، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت بأن الاستثمار في إفريقيا يحتاج إلى محور لإنشاء منطقة لوجيستية».

واحتفلت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بالذكرى الثالثة لافتتاح القناة الجديدة، وعرضت أثناء الاحتفالية فيلم تسجيلي عن إنجازات ومساهمات الشعب المصري والقوات المسلحة في حفرها خلال وقت قياسي.