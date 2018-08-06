مدير «أسوان الجامعي» عن قوائم الانتظار: تحويل عمليات القلب إلى مركز مجدي يعقوب

قال الدكتور عبد الله العبيدي، مدير مستشفى أسوان الجامعي، إنه منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وهناك توجيهات بانعقاد اجتماعات مستمرة بين المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة للتعاون على تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

وأضاف «العبيدي»، في تصريح لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه يتم تسجيل بيانات كل حالة واحتياجها الطبي وتوفير مستلزماتها الطبية، مشيرًا إلى عدم توافر بعض التخصصات بمستشفى أسوان الجامعي.

وأوضح أن المستشفى لا تجري جراحات القلب المفتوح لعدم تواجد هذا التخصص بها، لذلك يتم توجيه عمليات القلب والقسطرة العلاجية إلى مركز مجدي يعقوب لعلاج القلب، معقبًا: «المستشفى تعمل على تشخيص حالات القسطرة فقط، وقد تمكنا من تشخيص 30 حالة قسطرة بالتنسيق مع الأورمان».

وتابع أن المستشفى استقبلت 4 حالات جراحات تغيير مفاصل، انتهت من عمليتين الأسبوع الجاري، وستجري الحالتين الأخيرتان، إلى جانب 4 حالات أخرى مُحولة من التأمين الصحي الأسبوع المقبل.