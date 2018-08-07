الرئيس الكولومبي يرفض اتهامات بمحاولة اغتيال نظيره الفنزويلي

رفض الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، اليوم الإثنين، الاتهامات بأنه وراء الهجوم المزعوم على نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قائلاً: "إنه كان منشغلاً بارتباطات أخرى في ذلك اليوم".

وكتب الرئيس المنتهية ولايته والحائز على جائزة نوبل للسلام على موقع تويتر: "إلى الرئيس مادورو: لا تقلق، لقد كانت لدي أشياء أكثر أهمية لفعلها يوم السبت. لقد قمنا بتعميد حفيدتي سيليست".

وتزعم الحكومة الفنزويلية، أن شخصًا حاول استهداف «مادورو» خلال فعالية عسكرية بمواد ناسفة على متن طائرات من دون طيار؛ إلا أن «مادورو» لم يصب بأذى في الهجوم.

وألقى المنتقدون بالشكوك على الرواية الرسمية للهجوم، حيث أعربوا عن خوفهم من أن «مادورو» سيستغله لإحكام قبضته على السلطة.

وقال مادورو: "إنه ليس لدي أدنى شك في أن الدوائر اليمينية المتطرفة في فنزويلا تقف وراء الهجوم مع القوات اليمينية المتطرفة في كولومبيا، وخوان مانويل سانتوس".