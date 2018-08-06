أبراهام يأمل في الحصول على فرصة لعب أساسيه مع تشيلسي

يأمل المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام أن يمنحه أداءه قبل الموسم فرصة البقاء في تشيلسي، رغم أنه يواجه معركة صعبة للحصول على مكان في الفريق الأول والبقاء ستامفورد بريدج، في ظل تواجد كلًا من ألفارو موراتا أوليفييه جيرو وباتشواي في تشكيلة المدير الفني الجديد للفريق ماوريسيو ساري.

ويحرص المهاجم الفائز بكأس العالم جيرو على البقاء في تشيلسي والقتال على مقعده على الرغم من اهتمام مارسيليا، وفي الوقت نفسه يرى باتشواي انه لم يمنح فرصه جيده الموسم المنصرم وانه يستحق التواجد في صفوف اللبلوز، في الوقت الذي شارك فيه الدولي الإسباني ألفارو موراتا في خسارة تشيلسي كأس الدرع الخيريه أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.

ويأمل أبراهيم أن يتمكن من البقاء مع تشيلسي، على الرغم من رغبة أستون فيلا في إعارته، وتغلق نافذة الانتقالات الصيفية للنوادي الإنجليزية في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس ، ولكن سيظل بإمكان اللاعبين الانتقال إلى الخارج أو على سبيل الإعارة إلى أندية دوري الدرجة الأولي حتى 31 أغسطس.