علقت النائبة شرين فراج، عضو مجلس النواب، واقعة نزع قرنية متوفي في مستشفى القصر العيني دون وجود موافقة الأهل أو وجود وصية للمتوفي، قائلة إن الواقعة تعتبر جريمة وفقًا للمادة رقم 61 من الدستور لسنة 2014.

وأوضحت «فراج»، في لقائها ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن عقوبة مرتكبي الواقعة في القانون هي السجن المشدد وغرامة تتراوح من نصف مليون إلى مليون جنيه، مؤكدة أن أخذ أعضاء المتوفي دون موافقة كتابية منه أو من أسرته يشكل تهديدًا على أمن المجتمع.

وأضافت أن القانون الصادر عام 2003 لاغي بموجب القانون الجديد لعام 2014 الذي ينص على ضرورة وجود موافقة كتابية أو وصية موثقة من المتوفي أو الأهل بأن هناك رغبة في التبرع بالأعضاء أو الأنسجة.

يُذكر أن مأمور قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا من أحمد عبد التواب، الاثنين الماضي، يتهم الأطباء في مستشفى القصر العيني بسرقة قرنية عين شقيقه المتوفى محمد عبد التواب 48 عامًا، والذي توفى أثناء إجراء عملية قسطرة بالقلب.