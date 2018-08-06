مباحث القاهرة تعيد سيارة لصاحبها بعد مطارد أمنية بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل بعد سرقته سيارة ملاكى من صاحبها ومحاولته الهروب عقب مطاردة أمنية بمنطقة المصانع فى مدينة السلام، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان ضابط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبته القوة المرافقة أثناء مروره بمنطقة المصانع، اشتبه فى سيارة ملاكى وباستيقاف قائدها لاذ بالفرار بالسيارة، وتمكن الضابط والقوة المرافقة بضبطه بعد مطاردته وتبين أنه "نايف.م"21 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه فى 8 قضايا ولا يحمل تراخيص.

وبمناقشته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع، وأمكن التوصل للمجني عليه ويدعي "عبد النافع عبد الكريم" 52 عامًا، سائق، باستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.