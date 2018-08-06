«الرئاسة»: زيادة الشركات العملاقة لاستثماراتها في مصر يدل على الاستقرار الأمني والسياسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس شركة «هيرنكنشت» الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، اليوم الاثنين، ومع ممثلي شركة «ترانس ماش هولدينج»، الروسية المتخصصة في تصنيع قاطرات وعربات السكك الحديدية، يهدف للتعامل مع أكثر من قطاع والتعامل بشكل متزايد مع الشركات الأجنبية، وهو ما يدل على الثقة في الأوضاع بمصر، لأنها شركات عملاقة وتتبع دول صناعية كبيرة.

وأوضح «راضي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن الشركة الروسية هي الأولى في بلادها بمجالها والخامسة على العالم، بينما الشركة الألمانية هي شركة عالمية عملاقة، مضيفًا أن رغبة الشركات الأجنبية العملاقة في زيادة استثماراتها ونشاطاتها في مصر ليس له مدلول صناعي فقط ولكن يشير إلى الاستقرار الأمني والسياسي والمناخ العام في مصر.

وتابع: «نتحدث عن شركات عملاقة تأتي إلى مصر وتلتقي القيادة السياسة، وهناك رغبة مشتركة في زيادة نشاطاتها واستثماراتها في مصر، وإقامة مراكز إقليمية خاصة بالصناعة والتجميع والتكنولوجيا والتأهيل ليس لمصر فقط ولكن لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط».