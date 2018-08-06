هاليب تتربع على قمة التنصيف العالمي للتنس

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واصلت النجمة الرومانية سيمونا هاليب، تربعها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين ، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات مقانة بالنسخة الصادرة الماضية، التي أعلنها الاتحاد الدولي للعبة.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق 6 أغسطس 2018 علي النحو التالي :

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الأول برصيد 7511 نقطة

الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثاني برصيد 6660 نقطة

الأمريكية سلون ستيفنز في المركز الثالث برصيد 5492 نقطة

الألمانية أنجليكه كيربر في المركز الرابع برصيد 5305 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الخامس برصيد 5020 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السادس برصيد 4680 نقطة

الإسبانية جاربين موجوروزا في المركز السابع برصيد 4535 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 4505 نقاط

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز التاسع برصيد 4485 نقطة

الألمانية جوليا جورجيس في المركز العاشر برصيد 3900 نقطة.

في الوقت الذي تراجعت فيه الأمريكية سيرينا وليامز إلي المركز 26 بعد عودتها للملاعب مرة أخري عقب فترة "الوضع".