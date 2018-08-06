المصري : لن نقبل أي مكافأت من المنافسين للفوز على الأهلي

أكد علي الطرابيلي عضو مجلس إدارة المصري على عدم تلقي أي عروض مادية على شكل مكافأت من أجل الفوز على الأهلي.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "لن نقبل بأي مكافأت من أي طرف، لأن النادي لا يخدم إلا نفسه".

وعن مواجهته للمارد الأحمر غدا الثلاثاء في ثاني جولات الدوري: "مباراة الأهلي مثلها مثل أي مباراة أخري، ولن نلعب إلا علي الفوز، ونتمني أن تخرج المباراة في أجواء مثالية خاصة في ظل التقارب بين كلا من مجلس الأهلي والمصري".

وأكمل: "نطالب بإعادة مباريات المصري لبورسعيد مع عودة الجمهور خاصة، وأن هناك مشقة وصعوبة في انتقال الجمهور من بورسعيد الي الإسكندرية، وهناك استعداد كامل لتأمين المباريات على أرضنا"، مشيرا إلي أن إدارة النادي كانت تلقت وعدا باللعب في بورسعيد هذا العام ولكن هذا لم يحدث .

وعن مشاركة الفريق في الكونفدرالية هذا الموسم أختتم الطرابيلي تصريحاته قائلا: "هي بالنسبة لنا بطولة كبيرة طموحنا فيها ان نصل الي أبعد مدي من أجل الجمهور".