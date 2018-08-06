«التموين»: طرح اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها قبل عيد الأضحى

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء وزارة التموين من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى.

وقال «كمال»، في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الاثنين، إن «استعدادات وزارة التموين لمثل هذه المناسبات دائمًا ما تكون مكثفة وغير تقليدية»، مشيرًا إلى إتاحة كافة السلع، وتكثيف المعروض منها بنسبة تتجاوز الـ50% عن المعدل الطبيعي.

وأعلن عن طرح اللحوم السوداني بسعر 85 جنيهًا للكيلو، والضاني بسعر 90 جنيهًا للكيلو، والخراف الحية بسعر 62 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين، بالإضافة إلى غرف عمليات أخرى فرعية بمديريات الوزارة في 27 محافظة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المرور من قبل المفتشين على الأسواق المختلفة.